Даша Кацурина призналась, что делала пластику, и показала интимное фото

Украинская бизнесвумен, ресторатор и дизайнер Даша Кацурина успевает еще и вести успешный блог в Instagram, в котором делится своими модными открытиями, раскрывает секреты по уходу за собой, и просто рассказывает о своей повседневной жизни в качестве простой женщины и мамы двоих детей.
Она охотно поддерживает диалог с подписчиками, и всегда рада поделиться личным опытом. К примеру, очень часто Дашу спрашивают о том, как она сохранила идеальную форму после рождения двоих (второго ребенка она родила летом 2021 года).
Кацурина честно призналась, что и дочь Сашу, и сына Ивана кормила грудью, а для того, чтобы сохранить внешнюю привлекательность декольте, она обратилась к пластическому хирургу.
"Тема груди всегда актуальна, вижу много вопросов, поэтому отвечаю: грудь я сделала после первых родов - рождения Саши. Довольна ли я? Очень. Переделывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится. Из обязательного для себя - делаю УЗИ раз в год. Кормила Ивана сама", - рассказывает Даша.
Также она показала свое фото из роддома, на котором кормит грудью новорожденного ребенка, вероятно, сына.
Ранее американскую актрису Дженнифер Лав Хьюитт заплевали за фотошоп и пластические операции: звезда фильма "Сердцеедки" показала "честное фото" - ее не узнали без макияжа и фильтров.
Также едва узнали на архивном фото поклонники и Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.
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