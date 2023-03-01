Даша Кацурина призналась, что делала пластику, и показала интимное фото

Возлюбленная Дантеса поделилась с поклонниками своим опытом коррекции внешности.

Даша Кацурина делала пластическую операцию / instagram.com/katsurina.online

Украинская бизнесвумен, ресторатор и дизайнер Даша Кацурина успевает еще и вести успешный блог в Instagram, в котором делится своими модными открытиями, раскрывает секреты по уходу за собой, и просто рассказывает о своей повседневной жизни в качестве простой женщины и мамы двоих детей.

Она охотно поддерживает диалог с подписчиками, и всегда рада поделиться личным опытом. К примеру, очень часто Дашу спрашивают о том, как она сохранила идеальную форму после рождения двоих (второго ребенка она родила летом 2021 года).

Кацурина честно призналась, что и дочь Сашу, и сына Ивана кормила грудью, а для того, чтобы сохранить внешнюю привлекательность декольте, она обратилась к пластическому хирургу.

видео дня

"Тема груди всегда актуальна, вижу много вопросов, поэтому отвечаю: грудь я сделала после первых родов - рождения Саши. Довольна ли я? Очень. Переделывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится. Из обязательного для себя - делаю УЗИ раз в год. Кормила Ивана сама", - рассказывает Даша.

Также она показала свое фото из роддома, на котором кормит грудью новорожденного ребенка, вероятно, сына.

Даша Кацурина делала маммопластику, но детей кормила сама / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее американскую актрису Дженнифер Лав Хьюитт заплевали за фотошоп и пластические операции: звезда фильма "Сердцеедки" показала "честное фото" - ее не узнали без макияжа и фильтров.

Также едва узнали на архивном фото поклонники и Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.

Другие новости: