Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

Модель подчеркнула свои формы купальником, сплошь состоящим из вырезов.
Модель и певица Даша Астафьева в очередной раз подтвердила свое негласное звание самой эротичной персоны украинского шоу-бизнеса.
На странице артистки в Instagram появилась серия фотографий, на которых она позирует в откровенных купальниках.
На одном из снимков Астафьева предстала перед поклонниками в черном блестящем бикини, примечательной чертой которого были разрезы в пикантных местах.
Так сквозь ткань проглядывает соблазнительная грудь модели с торчащими сосками, ее крепкий пресс и "фирменное" родимое пятно под ключицей.
Особой привлекательности фотографии придает тот факт, что Астафьевой удается сохранять свою сексуальную притягательность, являясь в кадре без макияжа и прочих дополнительных ухищрений.
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Ранее актриса Меган Фокс в БДСМ образе "служанки Дракулы" засветила идеальный бюст в черном корсете с прозрачными вставками.
Также Санта Димопулос снялась в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья, через которое просвечивались ее соски и пах.
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