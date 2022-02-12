Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

Даша Астафьева показала грудь и пресс в купальнике / instagram.com/da_astafieva

Модель и певица Даша Астафьева в очередной раз подтвердила свое негласное звание самой эротичной персоны украинского шоу-бизнеса.

На странице артистки в Instagram появилась серия фотографий, на которых она позирует в откровенных купальниках.

На одном из снимков Астафьева предстала перед поклонниками в черном блестящем бикини, примечательной чертой которого были разрезы в пикантных местах.

Так сквозь ткань проглядывает соблазнительная грудь модели с торчащими сосками, ее крепкий пресс и "фирменное" родимое пятно под ключицей.

Особой привлекательности фотографии придает тот факт, что Астафьевой удается сохранять свою сексуальную притягательность, являясь в кадре без макияжа и прочих дополнительных ухищрений.

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Даша Астафьева показала тело в бикини с необычными вырезами / instagram.com/da_astafieva

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