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Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию в сексуальном боди и сверкнула грудью

28 сентября 2021, 23:44

Знаменитость сексуально позировала в одном боди возле реки.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская модель и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева часто радует поклонников пикантными снимками.

На этот раз артистка опубликовала у себя в Instagram новые кадры с фотосессии.

Знаменитость сексуально позировала в одном боди возле реки.

"Вот в таком виде на рыбалку я приехала впервые", – сказала знаменитость.

Астафьева позировала в черном боди с откровенным декольте, которое отлично подчеркивало пышные формы модели, и едва удерживал грудь.

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На руки она надела черные перчатки, а на ее ногах были надеты такого же цвета чулки и туфли на каблуке.

Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и аксессуарами в виде маленьких сережек.

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Модель позировала на камеру сидя на деревянном пирсе возле реки, при этом держа в руках удочку для рыбалки.

Ранее сообщали, что Playboy в Украине опубликовал горячие кадры с новой фотосессии бывшей солистки группы NikitA Даши Астафьевой. Певица в честь дня рождения решила поучаствовать в праздничном фотосете. На одной из фотографий звезда позволила своей белой рубашке сползти чуть вниз, в результате чего девушка показала голую грудь.

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Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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