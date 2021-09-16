Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

Даша Астафьева не перестает радовать своих поклонников новыми фото / instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская певица, актриса и модель Playboy Даша Астафьева поделилась в Сети пикантными фотографиями. Сверкнув шикарной грудью в обворожительном кружевном боди перед зеркалом, девушка сделала себе комплимент и призналась к любви к фотографии.

В своем Instagram-аккаунте Астафьева показала своим поклонникам новые кадры с соблазнительной фотосессии. На них звезда предстала в кружевном боди, подчеркивающем ее аппетитные формы.

Образ Даша решила дополнить объемной прической, массивным ожерельем перламутрового цвета и высокими каблуками. Макияж придавал особый шарм естественной красоты девушки.

Похоже, Астафьева и сама в восторге от своей фотосессии, о чем говорит прикрепленный к фотографиям текст с комплиментом себе.

"Иногда мне кажется, что пленка - лучшее, что человек может взять в руки не думая… Не считая себя", - сказала звезда Playboy.

Даша Астафьева позирует у зеркала / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева на кресле / instagram.com/da_astafieva/

Ранее Playboy в Украине опубликовал горячие кадры с новой фотосессии бывшей солистки группы NikitA Даши Астафьевой. Певица в честь дня рождения решила поучаствовать в праздничном фотосете. На одной из фотографий звезда позволила своей белой рубашке сползти чуть вниз, в результате чего девушка показала голую грудь.