Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образом

Даша Астафьева продолжает (после долгого перерыва) радовать армию своих фанатов и поклонникам стильными, эмоциональными и чувственными фотографиями.
Известная поп-певица и волонтер Даша Астафьева (недавно потрясшая украинцев отличным исполнением стиха Лины Костенко) продолжает радовать своих фанатов кадрами в Instagram, на который предстает в новом, очень чувственном образе.
"Откровенно горжусь женщинами, умножающими красоту этого мира. Война показала, как много достойных и талантливых среди них ‒ несмотря на то, что нашим людям приходится переживать и видеть. Это большой дар так преломлять и транслировать, из-за боли и разочарования внутри", — написала девушка.
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Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.
"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.
Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.
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