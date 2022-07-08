Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образом

Даша Астафьева / УНИАН и Instagram

Известная поп-певица и волонтер Даша Астафьева (недавно потрясшая украинцев отличным исполнением стиха Лины Костенко) продолжает радовать своих фанатов кадрами в Instagram, на который предстает в новом, очень чувственном образе.

"Откровенно горжусь женщинами, умножающими красоту этого мира. Война показала, как много достойных и талантливых среди них ‒ несмотря на то, что нашим людям приходится переживать и видеть. Это большой дар так преломлять и транслировать, из-за боли и разочарования внутри", — написала девушка.

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Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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