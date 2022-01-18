Даша Астафьева показала сочные формы в бикини и обвинила пенсионеров в своей "неудачной" позе

Даша Астафьева в бикини / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева выложила в Instagram новые пикантные фото.

Исполнительница позировала на пляже на фоне голубой воды. Однако ей, по всей видимости, фотосет не пришелся по душе.

"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадре! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать", - написала под красочными откровенными кадрами Даша.

Даша Астафьева в бикини / instagram.com/da_astafieva

На фото звезда предстала в леопардовом бикини, тем самым продемонстрировав поклонникам свою стройную фигуру.

Читайте также"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиОтметим, Астафьева не раскрывает, где именно отдыхает.

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Даша Астафьева в бикини / instagram.com/da_astafieva

Напомним, фронтмент группы ТИК Виктор Бронюк похвастался голым торсом после 30-килограмового похудения. Певец вместе с семьей отдыхает в Майями.

Также ранее российская певица Ирина Дубцова уменьшила свою грудь и похвасталась новыми формами в купальнике.

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