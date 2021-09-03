Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Солистка группы NikitaЮ модель и актриса Даша Астафьева взбудоражила Сеть новой съемкой. Даша Астафьева снялась для нового номера Playboy, в котором сексуальная модель позволила одежде сползти чуть более, чем обычно, и засветила аппетитные прелести.

Playboy в Украине показала один кадр с Дашей Астафьевой в своем Instagram, и отметил, что модель снималась для них в честь дня рождения в праздничном фотосете. Все кадры можно будет увидеть только в печатном варианте журнала.

На фото Даша Астафьева без лифчика распахнула белую рубашку, под которой показала огромную голую грудь. В соцсетях нельзя демонстрировать обнаженное тело, поэтому редакторы журнала "замазали" сосок Астафьевой, который "вырвался на свободу" на на этом кадре.

"Точно невероятная", "Я куплю", "Ах, прекрасная", -пишут в комментариях фанаты журнала.

Ранее Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде.