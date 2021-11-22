Даша Астафьева на "Танцях з зірками" оправдалась за голую грудь и попу

Даша Астафьева станет участницей Танців з зірками / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева поразила зрителей страстным пасадоблем на шоу Танцы со звездами.

Видео дебюта звезды на паркете появилось в YouTube. Партнером исполнительницы стал Антон Нестерко, который подчеркнул, что Даша учится бальным танцам с нуля. Зрители и судьи пришли в восторг от яркого номера пары под песню Connie Francis - Malaguena.

По словам Астафьевой, она хочет попасть в следующий сезон проекта, так как всю жизнь мечтала танцевать. Также певица отметила, что стремится развенчать стереотип, который сложился о ней в Украине.

Читайте также"Мрак": Даша Астафьева в черном корсете сверкнула роскошным телом в древних пещерах"Многие люди считают меня развратной, стервой... Считают, что я могу показывать только голую грудь и попу. Проект Танцы со звездами очень хороший шанс, чтобы развенчать стереотипы, как тебя воспринимает страна", – призналась артистка.

По итогам онлайн-голосования, пара прошла кастинг на участие в Танцях з зірками. Исполнительница и ее партнер, пятикратный чемпион Украины по бальным танцам Антон Нестерко, будут участвовать в следующем сезоне проекта.

Ранее Астафьева опубликовала фото, на котором предстала в серьезном образе, в черном костюме из пиджака и брюк. Не обошлось без кадров в стиле "ню", где Астафьева посветила безупречным обнаженным телом.

Смотрите также: