Даша Астафьева без макияжа засветила пышный бюст в леопардовом бикини

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Украинская звезда Playboy Даша Астафьева отправилась на отдых в теплые края и поделилась в Instagram пикантным фото.

Артистка сделала селфи, лежа на шезлонге. Она была в леопардовыом купальнике и показала поклонникам свой сексуальный бюст.

Даша собрала волосы в пучок и дополнила свой образ лаконичными серьгами-кольцами.

"Человеку надо улетать. Этот факт, каждый раз дает почувствовать себя живым и настоящим. Я есть. Это первое, что чувствуешь, когда ноги касаются далекой земли. В очередной раз улетела в приятной компании – книги. Начало не дает усомниться в правильности выбора", - написала Даша.

Читайте такжеЗлата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый годТакже певица рассказала в комментарии к фото, что отдыхает в одиночестве, наслаждаясь чтением книги.

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Даша Астафьева без макияжа / Instagram

Напомним, ранее украинская певица потеряла ребенка. У нее случился выкидыш на Рождество.

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