Даша Астафьева без макияжа засветила пышный бюст в леопардовом бикини

Певица показала свою сочную грудь.
Украинская звезда Playboy Даша Астафьева отправилась на отдых в теплые края и поделилась в Instagram пикантным фото.
Артистка сделала селфи, лежа на шезлонге. Она была в леопардовыом купальнике и показала поклонникам свой сексуальный бюст.
Даша собрала волосы в пучок и дополнила свой образ лаконичными серьгами-кольцами.
"Человеку надо улетать. Этот факт, каждый раз дает почувствовать себя живым и настоящим. Я есть. Это первое, что чувствуешь, когда ноги касаются далекой земли. В очередной раз улетела в приятной компании – книги. Начало не дает усомниться в правильности выбора", - написала Даша.
Читайте такжеЗлата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый годТакже певица рассказала в комментарии к фото, что отдыхает в одиночестве, наслаждаясь чтением книги.
Напомним, ранее украинская певица потеряла ребенка. У нее случился выкидыш на Рождество.
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