Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессии

Астафьева предстала в серьезном образе, в черном костюме из пиджака и брюк.
Украинская актриса и певица Даша Астафьева любит работать поклонников откровенными снимками.
Новые съемки получились довольно атмосферными и проходили на крыше в Киеве. Астафьева предстала в серьезном образе, в черном костюме из пиджака и брюк.
Не обошлось без кадров в стиле "ню", где Астафьева посветила безупречным обнаженным телом.
В комментарии изданию JetSetter, с которым Даша поделилась откровенными кадрами, артистка прокомментировала свой разрыв с бизнесменом Артемом Кимом после шести лет отношений.
"Расставание, собственно, как и любовь — маленькая смерть. Но мы смогли избежать банальной драматургии, оставшись друзьями. Артем многому меня научил. Я благодарна за каждый день, что мы прожили вместе за шесть лет", — лаконично сказала Астафьева.
Как ранее сообщал Главред, Даша Астафьева в это воскресенье 21 ноября впервые выйдет на паркет шоу Танцы со звездами. Телезрители хотят видеть Астафьеву в следующем сезоне проекта, поэтому певице дали возможность продемонстрировать свои способности в танце.
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