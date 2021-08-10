Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала отличные результаты в своем виде спорта не один раз - в Украине и на международных соревнований. А на Олимпиаде 2020 она принесла Украине бронзу - да еще и первую медаль Олимпиады.

После возвращения в Украину девушка вместе с близкими сделала лучшее, что можно было после соревнований - отправилась в отпуск на Мальдивы.

Девушка в своем Instagram засветила идеальные формы на отдыхе, показав, как катается на двухместном каяке. Она не показала, каталась ли она, или кто был ее партнером, но зато позволила в полной мере насладиться ее стройной фигуркой, ножками и прелестями.

"Да! Это отдых, о котором я мечтала!", - подписала она.

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

"Чарівна дівчина, гарного відпочинку", "Такая прекрасная", "Русалочка", "Наслаждайся", "Очень милая", "Хороший отдых", - пишут ей в комментариях.

Как ранее сообщал Главред, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио Дарья Белодед приостановила карьеру.