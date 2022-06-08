Дантес и Кацурина засветили одинаковые кольца

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Слухи о романе между певцом Владимиром Дантесом и дизайнером и ресторатором Дашей Кацуриной набирают обороты.
Бдительные пользователи соцсетей заметили, что гипотетическая пара носит одинаковые кольца. Видео-доказательство этому появилось у TikTok, пишет Таблоид.
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Интересно, что ни Дантес, ни Кацурина никак не комментируют "доказательства", так же не говоря о причинах развода с предыдущими партнерами: исполнительницей Надеждой Дорофеевой и ресторатором Мишей Кацуриным.
В то же время дизайнерка на днях в своем Instagram заговорила об измене.
Напомним, украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.