Дантес и Кацурина засветили одинаковые кольца

Дантес все еще держит все в секрете/ Скриншот с instagram.com/vladimirdantes

Слухи о романе между певцом Владимиром Дантесом и дизайнером и ресторатором Дашей Кацуриной набирают обороты.

Бдительные пользователи соцсетей заметили, что гипотетическая пара носит одинаковые кольца. Видео-доказательство этому появилось у TikTok, пишет Таблоид.

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Интересно, что ни Дантес, ни Кацурина никак не комментируют "доказательства", так же не говоря о причинах развода с предыдущими партнерами: исполнительницей Надеждой Дорофеевой и ресторатором Мишей Кацуриным.

В то же время дизайнерка на днях в своем Instagram заговорила об измене.

Напомним, украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.