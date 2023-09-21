Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях с наслаждением демонстрирует результаты своего похудения - в первые месяцы полномасштабной войны она сильно поправилась на фоне стресса. Впрочем, с лишними кило или без них, Неплях проповедует любовь к своему телу.
К ее телу любовью прониклась также армия восторженных поклонников, которых только прибавляется с каждой соблазнительной фотосессией. Так недавно Анна опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
Прежде всего стоит отметить, что и сама модель осталась под впечатлением от свежих кадров - она назвала себя "амбассадором женственности", и оказалась совершенно права.
Перед объективом Анна позировала в черном прозрачном платье-чулке, сквозь которое проглядывало пикантное нижнее белье, нежно поддерживающее ее изгибы. Буйная копна волос модели спускалась на ее тонкую шею и оголенные плечи, что добавило фотографиям чувственности.
Ранее экс-жена Виталия Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра Киева: Наталья Егорова показала кадры из своего "города сердца" - Лос-Анджелеса, который она очень ценит.
Также украинская ведущая Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна. Она с большим удовольствием ловит последние солнечные дни за городом.
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