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Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

Анна Подгорная
21 сентября 2023, 03:05
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Известная украинская красотка знает толк в страстных и женственных образах.
Анна Неплях
Анна Неплях в прозрачном платье похвасталась фигурой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях с наслаждением демонстрирует результаты своего похудения - в первые месяцы полномасштабной войны она сильно поправилась на фоне стресса. Впрочем, с лишними кило или без них, Неплях проповедует любовь к своему телу.

К ее телу любовью прониклась также армия восторженных поклонников, которых только прибавляется с каждой соблазнительной фотосессией. Так недавно Анна опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

Прежде всего стоит отметить, что и сама модель осталась под впечатлением от свежих кадров - она назвала себя "амбассадором женственности", и оказалась совершенно права.

видео дня

Перед объективом Анна позировала в черном прозрачном платье-чулке, сквозь которое проглядывало пикантное нижнее белье, нежно поддерживающее ее изгибы. Буйная копна волос модели спускалась на ее тонкую шею и оголенные плечи, что добавило фотографиям чувственности.

Анна Неплях
Анна Неплях в прозрачном платье похвасталась фигурой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Ранее экс-жена Виталия Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра Киева: Наталья Егорова показала кадры из своего "города сердца" - Лос-Анджелеса, который она очень ценит.

Также украинская ведущая Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна. Она с большим удовольствием ловит последние солнечные дни за городом.

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