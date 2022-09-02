Чуть лифчик не разорвало: молодая жена Цекало показала грудь вблизи

Молодая жена Цекало показала грудь вблизи / скриншот

61-летний Александр Цекало, который родился в Киеве, но молчит о войне России против Украины, ведет закрытый образ жизни со своей 30-летней женой Дариной Эрвин.

Сейчас пара живет в США и редко появляется в медиапространстве, но молодая жена Цекало изредка публикует пикантные фото на своей страничке в Instagram.

На этот раз 30-летняя художница покрасовалась в черном обтягивающем лифчики, который едва не разорвала ее грудь. Сверху на себя она накинула рубашку.

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Жена Александра Цекало / скриншот

Напомним Дарина Эрвин очень ярко ведет свой блог в Instagram, девушка часто публикует откровенные кадры и делиться пикантными историями или ситуациями с жизни. Дарина часто хвастается отличной фигурой и аппетитными формами.

Тем временем Лолита Милявская прокомментировала свое полуголое фото, за которое ее высмеяли в сети.

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