Чудо в перьях: Надя Дорофеева в пикантном топе заинтриговала фанатов

Надя Дорофеева снялась в топе из перьев и с красной помадой / instagram.com/nadyadorofeeva

В феврале, за неделю до начала полномасштабной войны в Украине, певица Надя Дорофеева выпустила сингл под названием Raznotsvetnaya (Разноцветная).

Сейчас артистка приняла решение перевести песню на украинский язык. Дорофеева не была готова отказаться от Разноцветной, ведь она даже посвятила этому треку татуировку на своем теле.

Вместо забытья певица приняла решение подарить песне новую жизнь и исполнить ее на украинском языке. Но похоже фанатов Додо ждет не только обновленный хит, но и новый клип.

Первым кадром со съемок Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует, сидя в ванной комнате. Волосы певицы собраны в пучок, на губах - ярко-красная помада.

Для новой версии Разноцветной артистка надела топ из перьев и лебяжьего пуха, и широкие черные брюки.

Надя Дорофеева в новом образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Такое воплощение простоты и женственности в исполнении Нади пришлось по душе ее фанатам:

"Твоя краса зачаровує! в любому вигляді просто шик".

"Неймовірна!"

"Як тобі личить червоний колір помади".

"вибачте , допоможіть підняти щелепу, бо я офігіла від цієї краси".

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