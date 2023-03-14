"Что тут скажешь... Богиня": Никитюк показала жаркий кадр в рубашке поверх голого тела

Леся Ивановна без смущения посветила телесами на радость благодарным фанатам.

Леся Никитюк снялась в мужской рубашке поверх голого тела / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая и волонтерка Леся Никитюк является заметной фигурой украинского шоу-бизнеса. Кроме того, что остроумная светская львица является прекрасным образцом "selfmade woman", она еще и очень привлекательна, о чем и сама прекрасно догадывается.

Никитюк не упускает возможности похвастаться своими аппетитными изгибами, и до начал полномасштабной войны в Украине ее страница в Instagram пестрела пикантными кадрами.

Сейчас подобного контента стало заметно меньше - госпожа Ле больше времени уделяет работе и волонтерской деятельности, но время от времени все же балует поклонников соблазнительным контентом. К примеру, недавно Никитюк опубликовала снимок, который, вероятней всего, представляет собой фрагмент более масштабной съемки. А это значит, что а) впереди фанатов ждет еще много красивых фото непревзойденной ведущей, и б) анонс фотосессии получился очень горячим.

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На единственном снимке, которым пока поделилась поделилась Леся в Instagram-сторис, она предстала перед поклонниками в голубой мужской рубашке, надетой на голое тело. Ведущая с ярким макияжем повернулась к камере так, что ее светлые волосы разлетелись страстной волной.

"Что тут скажешь... Богиня", - прокомментировала свое фото Никитюк, а у поклонников насчет ее "божественности" даже не возникло и намека на сомнения.

Леся Никитюк снялась в мужской рубашке поверх голого тела / instagram.com/lesia_nikituk

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