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Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

Анна Подгорная
13 апреля 2023, 22:54 обновлено 13 апреля, 22:54
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Помолодевшее лицо без тонны косметики и уколов - это не вымысел, а осведомленность в маленьких женских хитростях, которые спасают от "грязного" макияжа.
ЧТо мешает женщинам выглядеть моложе
ЧТо мешает женщинам выглядеть моложе / flickr.com (lorello, Tom Merton)

Главред составил для вас честную подборку ошибок, которую хоть однажды, но совершала каждая. Что нельзя делать в макияже, если хотите быть моложе, а не накинуть себе с десяток лет? Читайте далее, ведь там вас ожидает не только "разбор полетов" но и ценные практические советы.

1. Если вам уже третий раз по 18, это вовсе не значит, что от мерцающих теней вам следует отказаться. Блеск допустим и даже приветствуется, но лишь при одном условии – если вы перестанете его наносить густым слоем на все подвижное веко. Лучше добавить немного сияния на яблочко глаза, а уголки "прикрыть" матовыми тенями.

2. Любимая, неповторимая и универсальная черная тушь, которая поселяется в косметичке, едва вы начинаете краситься – это старая подруга, которая с возрастом становится вашим врагом. Особенно если у вас светлые волосы и/или глаза. Да, она делает ваш взгляд более четким, но также и утяжеляет весь образ. Выразительности ресницам можно придать при помощи туши в коричневых оттенках. Все-таки это – более естественный цвет практически для всех типов кожи и цветов волос.

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3. Черты лица со временем теряют свою выразительность. Поэтому четкие линии, особенно в том, что касается бровей и губ, кажутся отличным решением – это не так. Карандаш для бровей, когда вам слегка за 40, не сделает ваш образ свежим. Возможно, ярким, но в плохом смысле. Запомните простое правило: чтобы выглядеть моложе, бровь нужно "заполнять", а не рисовать заново. Что это значит? Подберите тени для бровей, которые лучше всего соответствуют вашему естественному цвету волос, и при помощи угловой кисти "добавляйте" новые волоски там, где они растут не очень густо, следуя линии роста.

4. Темный карандаш и светлая помада – этот тренд настолько стар, что ему пора давно оказаться на свалке истории, если речь идет о повседневном макияже, а не о какой-то авангардной съемке. Такая техника а) подчеркивает все морщинки вокруг губ, б) визуально уменьшает губы. Совсем отказываться от карандаша не стоит, лучше просто выбирать его в тон с помадой. К слову, очертив губы, попробуйте растушевать карандаш пальцем по ко внутренней стороне губ, и лишь затем наносите помаду. Так вы получите более "молодой", естественный контур.

5. И, наконец, забота о коже. С нее необходимо начинать любой макияж, и ею же заканчивать. Кожа – самый большой орган человеческого тела, и какими бы задорными у вас не были глаза, а губы – чувственными, ошибки в макияже на коже первыми бросаются в глаза. Лучшее что вы можете сделать для своей кожи это правильное очищение и увлажнение, косметика с SPF-фильтром круглый год, а не только летом на пляже, сон на спине, а не лицом в подушку, и, конечно же, использование специализированных средств для снятия макияжа. Мы не станем обещать, что после этого ваше лицо засияет, как медный грош, а тональный крем и вовсе не понадобится. Но эти нехитрые правила уберегут вас от лишних морщин, и позволят тону ложиться ровнее.

И кстати, летом, в жару, как лицо не запудривай, жирный блеск все равно будет появляться. Вместо пудры, которая будет плыть и забивать поры, воспользуйтесь матирующими салфетками – они уберут блеск и не испортят ваш макияж.

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