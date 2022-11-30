"Честно говоря, я думала, что умру": Лопес "засветила" детали расставания с Аффлеком

Лопес "засветила" детали расставания с Аффлеком в нулевых / коллаж фото ua.depositphotos.com

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес летом после многолетнего разрыва с актером/режиссером Беном Аффлеком снова воссоединилась с ним – но уже в браке. Но в интервью для портала Apple Music One она призналась, что их разрыв в начале нулевых больной по ней ударил.

"Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад - самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру", – сказала Лопес. Она добавил, что много лет подряд не способна была петь композиции, которые посвятила Аффлеку.

Лопес вспоминала, что с 2003 по 2021 года она пыталась наладить свою личную жизнь и не думала, что воссоединение с Аффлеком реально. Но потом все звезды сумели отыскать друг друга – решив, что им нужно обязательно попробовать еще раз.

Сейчас Лопес говорит, что ее отношения с Аффлеком на данный момент гораздо стабильнее, чем были в нулевых.

"Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком — редкая возможность. И мы не принимаем это как должное", – подытожила артистка.

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