"Цекало устал стричь кусты": Лолита показала свои обвисшие прелести в огороде

Певица засняла, как подстригает свои кусты.
Певица Лолита Милявская отчаялась в рашистской клетке, на которую променяла Украину, привлечь к себе внимание своим творчеством. Поэтому взялась за бытовую "обнаженку".
На своей странице в Facebook 58-летняя артистка в купальнике, из которого буквально вываливалась ее грудь, показала, как подстригает кусты. При этом больше внимания она, конечно, уделила своей внешности.
"Всем привет. Это Милявская и кусты. Милявская и кусторез. Ракурс такой. Сейчас начнут писать: "Сиськи у нее обвисшие, жопа огромная", - напрашивается на комплименты певица.
В комментариях не стали разочаровывать Лолиту, и написали несколько запоминающихся эпитетов и о внешности певицы, и о ее нескромном поведении:
"Говорят Цекало устал стричь её кусты, и они расстались".
"По моему тётка сошла с ума! Или канабиса объелась!"
"Ба, не гони".
"И че эта кусторезка хотела таки показать? Неужели это всё, чтобы хоть как-то напомнить о себе?"
"Да она сошла с ума, Лолита уже не та..."
"Не показывайте ее, пожалуйста. Какой-то ужас".
Напомним, ранее Милявскую сфотографировали на сцене, где выступала певица. Там у нее задралась рубашка и показался не спортивный и старый зад.
Также певица шокировала новым признанием. Как известно, ее мама и дочь долгое время жили в Киеве. Тут она выступила с заявлением, что в столице Украины якобы побили ее мать за то, что та говорила на русском языке.
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