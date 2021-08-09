Бывший муж Ани Лорак снова засветился с молодой пышногрудой брюнеткой

Пара вместе впервые за долгое время вышла в свет.
Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший муж певицы Ани Лорак, поделился снимком со своей девушкой.
После долгих слухов о воссоединении с Лорак, Мурат Налчаджиоглу неожиданно и впервые за долгое время опубликовал в Instagram новое фото со своей возлюбленной Лилией.
И только недавно в Сети ходили слухи о том, что пара рассталась.
Пара вместе впервые за долгое время вышла в свет. Мурат и Лилия посетили свадьбу друзей. У себя на странице бизнесмен поделился фото с возлюбленной.
О Лилии известно, что молодая киевлянка работает визажисткой и воспитывает дочь. Она часто делится кадрами со своим любимым. Также Лилия публикует в соцсети Instagram моменты из своей жизни.
Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу смогли со временем забыть старые обиды, и вышли в свет в России. Их заметили на вечеринке в честь именин Аллы-Виктории Киркоровой.
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак отдыхали в компании Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, Андрея Малахова, Александра Буйнова, Иды Достман и других знаменитостей.
После этого поползли слухи о воссоединении пары.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу - отношения
- Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января 2019.
- Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.
- Как оказалось, Мурат Налчаджиоглу променял певицу на VIP-проститутку, с которой вскоре расстался.
- У Ани Лорак был роман с Егором Глебом - репером и музыкальным продюсером, который когда-то жил с Татьяной Решетняк (Tayanna).