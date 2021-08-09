Бывший муж Ани Лорак снова засветился с молодой пышногрудой брюнеткой

Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой / Instagram

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший муж певицы Ани Лорак, поделился снимком со своей девушкой.

После долгих слухов о воссоединении с Лорак, Мурат Налчаджиоглу неожиданно и впервые за долгое время опубликовал в Instagram новое фото со своей возлюбленной Лилией.

И только недавно в Сети ходили слухи о том, что пара рассталась.

Пара вместе впервые за долгое время вышла в свет. Мурат и Лилия посетили свадьбу друзей. У себя на странице бизнесмен поделился фото с возлюбленной.

О Лилии известно, что молодая киевлянка работает визажисткой и воспитывает дочь. Она часто делится кадрами со своим любимым. Также Лилия публикует в соцсети Instagram моменты из своей жизни.

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Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу смогли со временем забыть старые обиды, и вышли в свет в России. Их заметили на вечеринке в честь именин Аллы-Виктории Киркоровой.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак отдыхали в компании Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, Андрея Малахова, Александра Буйнова, Иды Достман и других знаменитостей.

После этого поползли слухи о воссоединении пары.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу - отношения