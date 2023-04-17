Бывший муж Ани Лорак показал свою любовь в пикантном бикини

Мурат Налчаджиоглу в восторге от пышных форм своей украинской избранницы.

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Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус показали отдых в Доминиканской Республике / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший муж скандальной певицы Ани Лорак, после развода с ней в в 2019 году обрел счастье с другой украинкой - визажистом Юлией Реус.

Мурат с молодой возлюбленной вместе уже почти два года, и за это время они стали по-настоящему близки. Их не разлучила война, а дети влюбленных от предыдущих отношений нашли общий язык - они часто путешествуют все вместе, как семья.

Правда, на этот раз Налчаджиоглу и Реус решили уединиться, и вдвоем отправились на отдых в Доминиканскую Республику. Фотографии из райского местечка появились на страницах пары в Instagram.

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Турецкий бизнесмен восхищается красотой молодой возлюбленной, и с удовольствием хвастается Лилией перед подписчиками. Так, на свежих снимках пара показала прогулку по пляжу. Для такого приятного времяпрепровождения Реус выбрала лаймовое бикини и белую кружевную накидку, которые подчеркнули свежий загар и изящные изгибы ее сочного тела.

"Лучшие моменты с моей любовью❤️", - подписали снимки с отдыха в Доминикане влюбленные.

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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