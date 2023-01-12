Бывшая жена Виталия Кличко посветила упругими ножками в домашнем халатике

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни.
На ее странице в Instagram появился кадр, которым она пожелала всем спокойной ночи, однако едва ли после увиденного кто-то сможет спать спокойно - вид Егоровой в постели вызывает как минимум одобрительную улыбку.
Сама женщина излучает положительную энергетику, а ее ухоженному и подтянутому внешнему виду может позавидовать каждая - Наталья тщательно следит за собой, и регулярно занимается спортом.
В кадре бывшая жена Кличко сидит на кровати в коротком плюшевом халатике песочного цвета, и широко и приветливо улыбается в камеру. Она подогнула под себя колени, и демонстрирует упругие спортивные ножки.
Наталья - пример того, как можно оставаться соблазнительной даже в домашней обстановке, не прилагая особых усилий, чтобы очаровать окружающих - порой это происходит само по себе.
Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.
Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.
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