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Бывшая жена Виталия Кличко посветила упругими ножками в домашнем халатике

12 января 2023, 03:44
Наталья Егорова поделилась игривыми постельными кадрами.
Наталья Егорова, Наталья Кличко
Наталья Егорова в халатике показала фото из постели / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни.

На ее странице в Instagram появился кадр, которым она пожелала всем спокойной ночи, однако едва ли после увиденного кто-то сможет спать спокойно - вид Егоровой в постели вызывает как минимум одобрительную улыбку.

Сама женщина излучает положительную энергетику, а ее ухоженному и подтянутому внешнему виду может позавидовать каждая - Наталья тщательно следит за собой, и регулярно занимается спортом.

В кадре бывшая жена Кличко сидит на кровати в коротком плюшевом халатике песочного цвета, и широко и приветливо улыбается в камеру. Она подогнула под себя колени, и демонстрирует упругие спортивные ножки.

Наталья - пример того, как можно оставаться соблазнительной даже в домашней обстановке, не прилагая особых усилий, чтобы очаровать окружающих - порой это происходит само по себе.

Наталья Егорова, Наталья Кличко
Наталья Егорова в халатике показала фото из постели / instagram.com/natalia_yegorova

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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