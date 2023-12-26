Бывшая жена Кличко показала его высоченных сыновей и красотку-дочь

Бывшая жена Кличко Наталья Егорова похвасталась взрослыми детьми.

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Наталья Егорова с детьми сделали рождественскую открытку / Коллаж Главред, фото Instagram/natalia_yegorova

Певица, тренер по йоге, бывшая модель и бывшая жена нынешнего мэра столицы Украины и профессионального боксера Виталия Кличко Наталья Егорова, показала своих троих детей.

На своей странице в Instagram она выложила фото двух сыновей и дочери. Отметим, что сама Егорова выглядит буквально Дюймовочкой на фоне взрослых детей. Два сына на самом деле могут похвастаться своим ростом.

На фото, они прилично выше своей матери, рост которой составляет 1,75 см.

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Эти фото Егорова сделала в виде рождественской открытки, где поздравила своих подписчиков с рождеством.

Наталья Егорова с взрослыми детьми / Скриншот Instagram/natalia_yegorova

Наталья Егорова с детьми / Скриншот Instagram/natalia_yegorova

Напомним, ранее Наталья Егорова встретила Рождество, согласно традициям, в кругу семьи. Вопреки тому, что она сама живет в Германии, а дети разъехались по разным странам, им всем вместе удалось собраться за праздничным столом.

Ранее также Наталья Егорова рассказала, как пережила свою первую в жизни воздушную тревогу, которая застала ее в гостинице.

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