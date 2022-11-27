Бывшая жена Илона Маска снялась полностью обнаженной в королевском образе

Граймс показала обнаженные фото в шлеме и с мечом / instagram.com/grimes

Канадская певица и художница Граймс (Клэр Си Буше), которая также является бывшей возлюбленной Илона Маска и мамой двоих его детей, даже спустя почти месяц после Хэллоуина не может налюбоваться своим праздничным костюмом.

На 31 октября она создала косплей на образ принцессы Малении по прозвищу Клинок Микеллы - персонажа из компьютерной игры Elden Ring. В игре дева-воительница предстала в тяжелых доспехах, крылатом шлеме, который закрывает глаза и верхнюю половину лица, и с длинным мечом.

Буше представила свое переосмысление Малении, которым поделилась на своей странице в Instagram.

Так певица предстала перед фанатами полностью обнаженной с копной огненно-рыжих волос и шлеме, похожим на шлем Малении. Соски Буше прикрыла весьма условно - кое-где она спрятала их под волосами, кое-где зарисовала в фоторедакторе.

Снимки Граймс можно посмотреть тут и тут.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

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