Бывшая возлюбленная Илона Маска в одних колготках случайно обнажила грудь

Бывшая возлюбленная Илона Маска продолжает эпатировать публику/ instagram.com/grimes

В сентябре 2021 года канадская певица и художница Граймс (Клэр Си Буше) рассталась с американским предпринимателем и отцом ее сына Илоном Маском.

Подробности расставания не разглашаются, однако кажется, что бывшие возлюбленные пережили разрыв, несмотря на общего ребенка, вполне безболезненно.

Певица полностью погрузилась в творчество - создание волшебного мира, где причудливо объединяется эльфийская магия и современные передовые технологии.

Важной частью творчества Граймс являются ее сценические образы. Последним из них артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото Буше с фантазийным макияжем позирует в отражении зеркал в одних белых колготках и кофте в такую крупную сетку, что видно голую грудь и соски певицы.

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Граймс с голой грудью и в колготках похожа на сбежавшую из леса эльфийку / instagram.com/grimes

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Ранее обнаженную грудь "засветила" 63-летняя Мадонна - таким образом певица намерена бороться с эйджизмом в обществе.

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