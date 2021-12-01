Бывшая возлюбленная Илона Маска в одних колготках случайно обнажила грудь

Сосок певицы предательски выскользнул из и без того откровенного наряда.
В сентябре 2021 года канадская певица и художница Граймс (Клэр Си Буше) рассталась с американским предпринимателем и отцом ее сына Илоном Маском.
Подробности расставания не разглашаются, однако кажется, что бывшие возлюбленные пережили разрыв, несмотря на общего ребенка, вполне безболезненно.
Певица полностью погрузилась в творчество - создание волшебного мира, где причудливо объединяется эльфийская магия и современные передовые технологии.
Важной частью творчества Граймс являются ее сценические образы. Последним из них артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На фото Буше с фантазийным макияжем позирует в отражении зеркал в одних белых колготках и кофте в такую крупную сетку, что видно голую грудь и соски певицы.
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Ранее обнаженную грудь "засветила" 63-летняя Мадонна - таким образом певица намерена бороться с эйджизмом в обществе.
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