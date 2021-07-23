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Бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести

23 июля 2021, 14:10

Певица Lida Lee устроила яркую фотосессию между выступлениями.

Lida Lee
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

Украинская певица Lida Lee порадовала поклонников ярким образом. Она устроила концерт после того, как "вышла" из продюсерской опеки Димы Монатика, и удивила красотой в пикантном и модном наряде.

Lida Lee в Instagram опубликовали кадры между пением на концерте. Девушка предстала во всей красе в супер-модных рваных джинсах, которые полностью обнажают ее стройные ножки и крошечном прозрачном топике, которые завязывается за спиной, и сводит с ума ее шикарным телом, которое почти не прикрывает.

"Солнечное утро . Soundcheck", - подписала она фото.

Lida Lee
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/
Lida Lee
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

"Лидааа, красотка!! Скажи пожалуйста, откуда джинсы?", "Ох, и модная", "Красотка", "90% ног", - пишут в комментариях.

Напомним, Lida Lee и Nino Basilaya на днях объявили, что закончили официальное сотрудничество с продюсерским центром Димы Монатика, с которым работали чуть более года.

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