Бывшая Кличко призналась в операции по уменьшению груди

Актриса дала новое интервью для женского глянца, где рассказала о своих метаморфозах.

Хайден Пенетьерри / Instagram

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери сообщила о том, что уменьшила себе грудь и "чувствует себя новой женщиной".

По информации Page Six, 33-летняя американская актриса рассказала в новом интервью, что легла под нож в 2022 году, почти через восемь лет после рождения дочери Кайи.

"Мое тело все еще не чувствовало себя принадлежащим мне", — объяснила она журналу "Женское здоровье" в своей обложке в апреле 2023 года, опубликованной в понедельник.

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"Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что кто-то хочет что-то подправить, если это заставит чувствовать себя более уверенно. Это все, что я могу сказать об этом. Моя уверенность вернулась", - сообщила актриса.

Отметим, что Панеттьери родила дочь Кайю в декабре 2014 года с ее тогдашним женихом Владимиром Кличко.

После разрыва бывшей пары бывший профессиональный боксер, 46 лет, получил полную опеку над их дочерью, поскольку актриса боролась с зависимостью и послеродовой депрессией.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская телеведущая Рамина Эсхакзай, которая недавно попала под обстрел в городе Бахмут, решила уволиться со своей работы, а именно с позиции ведущий YouTube канала "Ходят слухи".

"Уволилась по собственному желанию. Все подробности в новом выпуске", - написала она на своей странице в Instagram.

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