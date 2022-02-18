Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести

Даша Астафьева показала фигуру в розовом корсете / instagram.com/da_astafieva

Певица и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками новым образом, разработанным для выступлений.

Так артистка выложила серию фотографий, на которых она позирует в концертном наряде ярко-розового цвета - боди с корсетом и глубоким вырезом, и босоножки на платформе и высоком каблуке.

Волосы Астафьевой уложены гладкими волнами в стиле Голливуда 20-х годов.

В таком наряде она похожа на актрису бурлеска, где акцент делается на откровенные образы и яркие одежды. И то, и другое очень к лицу певицы - ее пышная грудь смотрится великолепно в корсете, а макияж и прическа в ретро-стиле идеально подчеркивают тонкую красоту артистки.

Снимки Даша Астафьева сопроводила обрывком из письма мексиканской художницы Фриды Кало к своему мужу Диего Ривере.

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Даша Астафьева в пикантном ретро-образе / instagram.com/da_astafieva

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