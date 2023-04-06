Бритни Спирс взбудоражила фанатов, сплясав со вспотевшей грудью в тесном платье

Легендарная певица и артистка Бритни Спирс в очередной раз новой выходкой спровоцировала волну обсуждений среди своих фанатов.

Спирс / скриншот из видео

В США легендарная поп-артистка Бритни Спирс продолжает эпатировать свою армию поклонников (а их примерно 40 с лишним миллионов только в соцсетях). В этот раз она решила станцевать на камеру – причем под палящим калифорнийским солнцем

Спирс предстала перед фанатами в ярко-зеленом коротком платье. Причем артистка истекала потом от жары. Но при этом Спирс постоянно улыбалась и кружилась перед стеной с граффити. А пятна от пота, которые незамедлили образоваться на ее платье прямо под увесистым бюстом никак не смутили ее. Образ дополняли обувь на массивном каблуке и солнцезащитные очки.

"Мне было жарко в машине. Увидела розовое граффити и поиграла!", – подписала видео Спирз.

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Напомним, ранее известная франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.

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