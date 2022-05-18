Бритни Спирс на пляже топлес показала, как переживает депрессию из-за выкидыша

Похоже, певица еще до конца не оправилась от потери ребенка.
Американская певица Бритни Спирс несколько дней назад объявила о том, что у нее случился выкидыш на ранних сроках беременности. Она и ее жених Сэм Асгари попросили у фанатов немного приватности, чтобы пережить утрату ребенка.
Меж тем поп-икона очень быстро вернулась в социальные сети с новой порцией контента для взрослых. Так, на ее странице в Instagram появилось видео, на котором она позирует в бирюзовом бикини, принимая соблазнительные позы.
Заканчивается ролик пробежкой Бритни по пляжу без верхней части бикини в стиле "Спасателей Малибу". Обнаженную грудь певица прикрывала руками.
В подписи к видео Спирс подчеркнула, что оно было сделано на отдыхе в Мексике еще до того, как она забеременела и затем потеряла ребенка.
В комментариях поклонники выражают свою сочувствие утрате певицы, и советуют не торопиться возвращаться в социальные сети, а дать себе немного времени пережить этот трагичный для каждого родителя момент.
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