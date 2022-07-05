"Британская Ким Кардашьян" показала роскошные формы во время купания на закате

Деми Роуз превращает любое занятие в пикантное приключение.
Британская модель с ангельским личиком и телом соблазнительной чертовки Деми Роуз поддразнила поклонников свежими снимками. На сей раз 26-летняя любительница откровенных нарядов показала свои вечерние купания.
Роуз, которая завоевала любовь и популярность благодаря своей сочной фигуре, сейчас отдыхает на Ибице - "острове свободы" в Испании, где клубная жизнь кипит и днем и ночью.
Отдохнуть от тусовок модель решила при помощи купания в Средиземном море. Она выложила несколько фотографий этого процесса на своей странице в Instagram.
На снимках Деми Роуз выходит из воды в откровенном купальнике черного цвета, который идеально подчеркивает изгибы ее тела. Макияж с красной помадой девушка предусмотрительно выполнила водостойкой косметикой.
Солнце, которое клонилось к закату, сверкало на мокрой груди и ягодицах модели.
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Также телом в купальнике решила похвастаться 68-летняя Любовь Успенская - пляжную одежду она создавала самостоятельно.
Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.
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