"Британская Ким Кардашьян" показала роскошные формы во время купания на закате

Деми Роуз в купальнике показала отдых на Ибице / instagram.com/demirose

Британская модель с ангельским личиком и телом соблазнительной чертовки Деми Роуз поддразнила поклонников свежими снимками. На сей раз 26-летняя любительница откровенных нарядов показала свои вечерние купания.

Роуз, которая завоевала любовь и популярность благодаря своей сочной фигуре, сейчас отдыхает на Ибице - "острове свободы" в Испании, где клубная жизнь кипит и днем и ночью.

Отдохнуть от тусовок модель решила при помощи купания в Средиземном море. Она выложила несколько фотографий этого процесса на своей странице в Instagram.

На снимках Деми Роуз выходит из воды в откровенном купальнике черного цвета, который идеально подчеркивает изгибы ее тела. Макияж с красной помадой девушка предусмотрительно выполнила водостойкой косметикой.

Солнце, которое клонилось к закату, сверкало на мокрой груди и ягодицах модели.

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Также телом в купальнике решила похвастаться 68-летняя Любовь Успенская - пляжную одежду она создавала самостоятельно.

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