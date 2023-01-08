УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Богиня-русалка": Алина Гросу в тесном бикини похвасталась загаром на пышных изгибах

8 января 2023, 23:46
Певица обладает роскошными формами и точно знает, как показывать их в самом удачном свете.
Алина Гросу
Алина Гросу в бикини похвасталась загорелым телом / instagram.com/alina_grosu

27-летняя украинская певица Алина Гросу начала свою карьеру еще в детстве, и миловидная внешность всегда была важной частью ее творческого амплуа.

Правда, когда артистка из милого ребенка превратилась в привлекательную женщину, акценты в ее образе все же значительно сместились, ведь выросла Гросу настоящей красоткой. И она это с радостью демонстрирует.

Пока в родной стране война и тяжелая зима, Алина решила предаться воспоминаниям о мирной, беззаботной жизни до военного вторжения РФ в Украину. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры из очень личного архива.

На них Гросу в голубом бикини беззастенчиво демонстрирует свою фигуру на фоне скал где-то в теплых краях. Тело певицы уже тронул легкий загар, который придал всему ее образу особенного очарования.

"Немного архива и спокойных времен ❤️", - подписала снимки артистка.

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

Другие новости:

шоу-бизнес Алина Гросу новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:46

"Богиня-русалка": Алина Гросу в тесном бикини похвасталась загаром на пышных изгибах

23:30

"Это будет чудесное время": Подоляк анонсировал "интересные" процессы в РФ в ближайшие 4 месяцаВидео

23:07

В Украину ворвется потепление: синоптики рассказали, сколько продержатся сильнейшие морозыВидео

22:44

Энергетика зашкаливает: названы самые успешные женские именаВидео

22:02

Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точкахВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:00

"Покойся с миром, братик": Потап рассказал о смерти украинского режиссера

21:45

"Мир снова увидел, как Россия врет": Зеленский разнес рождественское "перемирие" ПутинаВидео

21:45

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

21:41

"Животик очевиден": Лободу поздравляют с беременностью

Реклама
21:30

Бойцы ВСУ ловко отработали по вражеским целям: уничтожено сразу три дорогущих российских вертолетаВидео

21:02

В Запорожской области россияне расстреляли своих военныхВидео

20:25

Хвастался штурмом "Азовстали": ВСУ "откобзонили" оккупанта, добровольно ушедшего убивать украинцевВидео

19:51

"Больше площади Британии": Россия превратила Украину в крупнейшее в мире минное поле - ШмыгальВидео

19:39

"Никого не пускают": появились подробности состояния Михалкова в реанимации

19:20

Почему Россия не сможет удержать юг и Крыммнение

19:01

Актер из сериала Очень странные дела совершил каминг-аут: "Я больше похож на Уилла, чем думал"Видео

18:54

У российских военных есть сообщники: в Укрэнерго назвали виновных в атаках на энергосистему УкраиныВидео

18:47

Украину ждет самая холодная неделя: синоптик назвал даты "рекордных" морозовВидео

18:28

"Забрасывание врага трупами": РФ может объявить массовую мобилизацию - ЭйдманВидео

18:07

"Очень драматичный год": астролог назвала 3 самых невыносимых месяца для Украины в 2023 годуВидео

Реклама
18:05

"Киска за оранжевой вуалью": Кристину Асмус заклевали за голый зад и сравнили с Волочковой

17:47

Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять КиевВидео

17:24

"Уничтожили все HIMARS": в ВСУ ответили на дикий фейк РФ о "возмездии за Макеевку"Видео

17:21

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

16:52

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

16:49

Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

16:41

Жданов рассказал, как ВСУ могут загнать россиян в огневой мешок и освободить КрымВидео

16:36

В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФВидео

16:13

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в УкраинеВидео

16:09

Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

15:54

Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный планВидео

15:53

74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

15:33

"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенсВидео

15:31

"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории РоссииВидео

14:59

От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкойВидео

14:29

Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФВидео

13:56

Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

13:49

Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социологВидео

13:43

ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступленияВидео

13:42

"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

12:55

Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под БахмутомВидео

12:35

РФ изменила тактику запуска ракет по Украине: Данилов раскрыл детали

12:32

Мощный прилет по общаге оккупантов: в Рубежном взорвали базу РФ вместе с мобилизованнымиВидео

12:28

"На стороне моих братьев": известный российский актер хочет воевать за Украину

12:00

Путин в этом году проиграет войну, Россию ждет раскол элит и смута - Эйдман

11:50

Зажмурился под Новый год: в Украине ликвидирован "майор Гром"

11:50

РФ бросит мобилизованных в наступление в Украине: в разведке назвали срокиВидео

11:47

Ситуация под Кременной: оккупанты "проседают", поэтому перекидывают силы из-под Бахмута - ГайдайВидео

11:44

"Лицемерная приспособленка": предательница Ани Лорак поностальгировала про съемки в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять