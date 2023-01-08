"Богиня-русалка": Алина Гросу в тесном бикини похвасталась загаром на пышных изгибах

Певица обладает роскошными формами и точно знает, как показывать их в самом удачном свете.

Алина Гросу в бикини похвасталась загорелым телом / instagram.com/alina_grosu

27-летняя украинская певица Алина Гросу начала свою карьеру еще в детстве, и миловидная внешность всегда была важной частью ее творческого амплуа.

Правда, когда артистка из милого ребенка превратилась в привлекательную женщину, акценты в ее образе все же значительно сместились, ведь выросла Гросу настоящей красоткой. И она это с радостью демонстрирует.

Пока в родной стране война и тяжелая зима, Алина решила предаться воспоминаниям о мирной, беззаботной жизни до военного вторжения РФ в Украину. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры из очень личного архива.

На них Гросу в голубом бикини беззастенчиво демонстрирует свою фигуру на фоне скал где-то в теплых краях. Тело певицы уже тронул легкий загар, который придал всему ее образу особенного очарования.

"Немного архива и спокойных времен ❤️", - подписала снимки артистка.

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