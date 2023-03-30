Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

Ким Кардашьян выглядит коротконогой и мелкой, при этом имея огромную выдающуюся часть.

Ким Кардашьян / Instagram

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян появилась на пляжах Малибу, предположительно для рекламного кампейна своих новых купальников, пишет Page Six.

Основательница бренда позировала на берегу в топе на молнии, который она расстегнула во время съемки, чтобы показать свои изгибы, и в трусиках-стрингах, которые полностью демонстрировали ее знаменитый зад.

Хотя ее костюм цвета жевательной резинки еще не появился на сайте ее бренда, в конце февраля в сети появилась подборка похожих неоновых стилей.

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Было видно, что Кардашьян сильно мерзла на пляже и чтобы согреться в перерывах между съемками на ветреном пляже, мама четверых детей куталась в вязанный халат.

Ким Кардашьян / BACKGRID

Также пользователи обратили внимание на то, что Кардашьян выглядит чрезвычайно коротконогой, а ее знаменитая попа кажется целлюлитной.

Напомним, ранее Кардашьян порадовала поклонников новыми откровенными фото в крошечном купальнике. Звезда реалити-шоу, ставшая миллиардером, опубликовала серию ослепительных снимков в купальниках на фоне нехарактерно холодной и дождливой погоды в южной Калифорнии.

"В поисках души", — подписала в среду 42-летняя Кардашьян, запостив карусель из шести слайдов в Instagram, на которой она демонстрирует едва заметный купальник и изящные аксессуары.

Ранее также стало известно о том, что мать Ким Кардашьян Крис Дженнер, которая встречается с Кори Гэмблом, ведущим и бизнесменом, который младше нее на 25 лет, подогрела слухи о том, что они планируют узаконить свои отношения.

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