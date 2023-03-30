УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

30 марта 2023, 02:15
Ким Кардашьян выглядит коротконогой и мелкой, при этом имея огромную выдающуюся часть.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян появилась на пляжах Малибу, предположительно для рекламного кампейна своих новых купальников, пишет Page Six.

Основательница бренда позировала на берегу в топе на молнии, который она расстегнула во время съемки, чтобы показать свои изгибы, и в трусиках-стрингах, которые полностью демонстрировали ее знаменитый зад.

Хотя ее костюм цвета жевательной резинки еще не появился на сайте ее бренда, в конце февраля в сети появилась подборка похожих неоновых стилей.

видео дня

Было видно, что Кардашьян сильно мерзла на пляже и чтобы согреться в перерывах между съемками на ветреном пляже, мама четверых детей куталась в вязанный халат.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / BACKGRID

Также пользователи обратили внимание на то, что Кардашьян выглядит чрезвычайно коротконогой, а ее знаменитая попа кажется целлюлитной.

Напомним, ранее Кардашьян порадовала поклонников новыми откровенными фото в крошечном купальнике. Звезда реалити-шоу, ставшая миллиардером, опубликовала серию ослепительных снимков в купальниках на фоне нехарактерно холодной и дождливой погоды в южной Калифорнии.

"В поисках души", — подписала в среду 42-летняя Кардашьян, запостив карусель из шести слайдов в Instagram, на которой она демонстрирует едва заметный купальник и изящные аксессуары.

Ранее также стало известно о том, что мать Ким Кардашьян Крис Дженнер, которая встречается с Кори Гэмблом, ведущим и бизнесменом, который младше нее на 25 лет, подогрела слухи о том, что они планируют узаконить свои отношения.

Вас также может заинтересовать:

Ким Кардашьян
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:12

Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

02:42

Как, когда и почему: все, что нужно знать о правильной посадке рассады капустыВидео

02:15

Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

01:35

"Тогда война затянется": Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия РФ изменит ситуацию на фронтеВидео

29 марта, среда
23:45

В ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте - ЗеленскийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:09

Бритни Спирс и ее молодой муж на грани развода - СМИВидео

23:09

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

23:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

22:34

Гороскоп на апрель 2023 года для Львов: возобновится старый конфликт, на работе - переменыВидео

Реклама
22:05

Российский актер порезал себе вены на сцене перед полным залом

21:58

Бывшая невестка Елизаветы II поделилась лучшим советом от покойной королевыВидео

21:46

"Соотношение убитыми достигает 1 к 10": в Украине рассказали о потерях армии на войнеВидео

21:45

Гороскоп на апрель 2023 для Раков: везение, прибыль и новый романВидео

21:30

"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильниковВидео

20:56

"Что за пьяный бред, Маня": россияне набросились на очумелое заявление Захаровой об участии РФ в ОИВидео

20:50

"Чтобы военные в гробу перевернулись": на Виннитчине школьница оскандалилась из-за поста в Instagram

20:40

Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

20:29

Максим Галкин засветил стройные ножки Аллы Пугачевой в мини на фото из личного архива

20:23

"Обида серьезная": Си Цзиньпин сильно унизил самовлюбленного Путина - СанниковВидео

20:07

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

Реклама
20:02

Не менее 5200 гривен: 600 тысяч украинцев ждет повышение пенсииВидео

19:30

Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

19:28

"Есть проблемы с мобилизацией": в Украине могут раздавать повестки через мессенджеры - ВениславскийВидео

19:20

Недорогая Симоньян, свое мы вернем, а потом будет вопрос компенсациймнение

18:50

"Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст": почему в СССР ненавидели и преследовали стиляг

18:29

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

18:08

С ними будет счастлива любая: как зовут лучших мужей

18:03

Монахи Лавры переходят в ПЦУ: Эпифаний уже назначил нового наместникаВидео

17:47

У Кличко рассказали, как строители помогли защитить Киев

17:41

Перекроил все лицо: хирург раскрыл детали операций Леонтьева

17:40

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

17:09

"Как это было во времена Ельцина": США делают основную ставку на дворцовый переворот в РФ - ЖдановВидео

16:54

Супруга Виктора Павлика рассказала, сколько сотен тысяч гривен зарабатывает в месяцВидео

16:46

Лукашенко загнали в угол: Беларусь становится мишенью для ядерного удара — Санников

16:42

"Наиболее подходящий момент": ВСУ пойдут в наступление сразу на нескольких направлениях - РезниковВидео

16:29

Сколько раз можно садить лук на одном месте: как самостоятельно не "убить" огород

16:19

Москва готовится к "эвакуации": Жданов объяснил, почему в РФ говорят о тревожном чемоданчикеВидео

16:07

"Стыдно за таких, как вы": Ксения Машина разозлила фоловеров фото с отдыха

16:01

Снега будет еще больше: синоптик рассказала, когда в Украине окончательно потеплеетВидео

15:55

Россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

Реклама
15:40

4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

15:33

Угроза Украине и Европе: РФ может нанести подлый ядерный удар с территории Беларуси – СанниковВидео

15:31

"Начнется опасный ретроградный Меркурий": астролог рассказал, что ждет каждого в апрелеВидео

15:31

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

15:20

Бывший муж Лорак высказался про РФ после скандальных заявлений певицы про войну

15:13

Военный эксперт объяснил, удались ли Путину договориться с Китаем о всех своих "хотелках"Видео

14:48

"Согласовали с Си Цзиньпином": Жданов раскрыл замысел Путина и Лукашенко с ядерным оружием в Белоруси

14:45

Настоящие затворники: кто из знаков зодиака не может жить без одиночества

14:34

Favbet Foundation запустил масштабный проект по овладению IT-навыками для детей

14:25

Люди не выдерживают дольше 25 мин: почему самая тихая комната мира наводит ужас на посетителей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять