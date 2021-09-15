Без очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизни

Ирина Поплавская в сериале Моя улюблена Страшко / 1plus1.ua

Актриса Ирина Поплавская, которая стала главной героиней сериала Моя улюблена Страшко на телеканале 1+1, полностью изменила образ для нового проекта, а в жизни она выглядит совсем иначе.

В программе Життя відомих людей на 1+1 актриса рассказала, что не всегда довольна своей ролью.

"Иногда мне кажется, что у меня мало текста. В такие моменты я прошу, чтобы мне дали сказать циферки на хлопушке после мотора камеры. Примерно с таким лицом я спрашиваю у человека, делающего это профессионально: "Можна????". Забава странная, но интересная", - заявляла как-то Поплавская.

Актриса в Instagram часто отвечает на вопросы своих подписчиков. На этот раз Поплавская раскрыла секрет подробностей своей личной жизни.

"Больше всего в людях я ценю честность. Так было всегда и это даже не о том, чтобы человек на словах не врал. А честность во всем: во взглядах, в поведении. Я даже некоторое время духами не пользовалась, потому что мне казалось, что это какая-то ложь – придуманный искусственно созданный запах, который я придаю себе", - отметила актриса.

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По ее словам, честность - это как стиль жизни. Она ценит человечность и доброту и считает, что это важнее, чем интеллектуальное развитие.

Однако к жизни актриса сериала Моя улюблена Страшко выглядит совсем иначе. На ней нет брекетов и стиль одежды носит она совсем другой. Да и без грима Ирину Поплавскую не узнать. Так на Youtube недавно появилось видео, где артистка рассказала, что хотела бы сняться в роли наркоманки.

Сама актриса призналась, что пошла на жертвы ради роли в сериале.

"Меня покрасили в мой натуральный цвет. Мне обрезали челку. Сейчас мне ее крутят, такие бигуди специальные каждое утро", - рассказала сама Ирина Поплавская.

По словам актрисы, самыми тяжелым испытанием было отращивание бровей.

Отметим, премьера украинского сериала состоялась еще в августе, 30 числа. Моя улюблена Страшко - это адаптация колумбийского проекта Betty la fea, ставшего основой для российского шоу Не родись красивой.

Смотреть онлайн все серии нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можно будет осенью 2021 на сайте 1plus1video.