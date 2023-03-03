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Без белья, без стыда, но с улыбкой: Катя Лозовицкая снялась обнаженной

3 марта 2023, 02:52
Бывшая возлюбленная Алекса Топольского засветила на камеру сногсшибательное тело.
Екатерина Лозовицкая, Алекс Топольский
Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский расстались вскоре после окончания съемок Холостяка-12 / instagram.com/kateryna_lozovytska

26-летняя украинская фотомодель и победительница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" (с Алексом Топольским) Екатерина Лозовицкая побаловала армию поклонников (которая значительно увеличилась после проекта) новыми пикантными фото.

Выглядеть привлекательно для Кати - профессия, однако совершенно очевидно, что девушке она доставляет массу удовольствия. Лозовицкая с наслаждением позирует на камеру, что делает снимки с ней еще более атмосферными.

И хоть каждое фото фанаты модели сейчас рассматривают, как "месть" холостяку Топольскому, сама Екатерина оставила неудавшиеся отношения далеко позади, и уверенно шагает в будущее. Недавно на своей странице в Instagram она похвасталась лаконичным образом, от которого перехватывает дыхание.

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Все дело в том, что в кадре на Лозовицкой были надеты всего три предмета одежды - перчатки, ботинки и джинсовая куртка, которой она прикрывала свое полностью обнаженное тело.

На одном из кокетливых фото видны плавные изгибы модели, интригующе прикрытые полами куртки.

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

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