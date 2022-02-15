Белла Хадид засветила свои сочные "персики" в развратном белье от Victoria's Secret

Как амбассадор одного из самых сексуальных брендов в мире, модель излучает на снимках горячую чувственность.
Супермодель Белла Хадид устроила фанатам пикантный подарок на День святого Валентина.
Как "ангел" бренда Victoria's Secret, она знает толк в красивом нижнем белье. Еще лучше у нее получается демонстрировать в нем свое роскошное тело.
Так одна из красивейших женщин современности в честь праздника всех влюбленных решила побаловать поклонников фотосессией в стиле "ангелов".
Белла Хадид позировала для фото в светлом кружевном белье. Бюстгальтер, исполненный на манер портупеи, украшен персиковыми цветами, и утонченно подчеркивает округлую грудь модели. На ее талии - пояс для белых чулок. Трусики - с высокой посадкой, но едва прикрывают самую интимную часть тела Хадид.
Образ девушки причудливо объединил в себе нарочитую невинность и дерзкую сексуальность.
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Ранее Надежда Мейхер в черном скользящем платье с экстремальным декольте приласкала себя на камеру красным перышком.
Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь позируя топлес и босиком в одних джинсах.
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