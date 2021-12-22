Белла Хадид едва прикрыла роскошную грудь и полную наготу брендированным поясом

Оригинальное стилистическое решение превратилось в пикантную эротическую фотосессию.
Супермодель и одна из красивейших женщин современности Белла Хадид показала эпатажную фотосессию для бренда Calvin Klein.
Образ и стиль модель создавала самостоятельно, и стоит отметить, что фантазия у девушки крайне бурная.
Так, в рамках рекламной компании Белла Хадид выпустила серию черно-белых фотографий откровенного содержания.
На них одежду и нижнее белье девушки заменяют брендированные ремни Calvin Klein, которые туго перетягивают ее обнаженное тело.
Поклонники Хадид с восторгом восприняли ее работу, как стилиста, и ее мастерское перевоплощение, как модели.
Дерзкие кадры будут выпущены лимитированной версией отдельной книгой-альбомом. Также планируется создание постеров и прочей рекламной печатной продукции с использованием кадров черно-белой фотосессии Беллы Хадид.
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