Белла Хадид едва прикрыла роскошную грудь и полную наготу брендированным поясом

Белла Хадид снялась в дерзкой черно-белой фотосессии / instagram.com/bellahadid

Супермодель и одна из красивейших женщин современности Белла Хадид показала эпатажную фотосессию для бренда Calvin Klein.

Образ и стиль модель создавала самостоятельно, и стоит отметить, что фантазия у девушки крайне бурная.

Так, в рамках рекламной компании Белла Хадид выпустила серию черно-белых фотографий откровенного содержания.

На них одежду и нижнее белье девушки заменяют брендированные ремни Calvin Klein, которые туго перетягивают ее обнаженное тело.

Поклонники Хадид с восторгом восприняли ее работу, как стилиста, и ее мастерское перевоплощение, как модели.

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Белла Хадид прикрыла прелести поясом от Calvin Klein / Коллаж - instagram.com/bellahadid

Дерзкие кадры будут выпущены лимитированной версией отдельной книгой-альбомом. Также планируется создание постеров и прочей рекламной печатной продукции с использованием кадров черно-белой фотосессии Беллы Хадид.

Голая Белла Хадид в рекламе Calvin Klein / instagram.com/bellahadid

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