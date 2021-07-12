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Белла Хадид без белья на красной дорожке прикрыла грудь ценной подвеской

12 июля 2021, 12:55

Самая популярная и красивая модель в мире Белла Хадид произвела фурор на красной дорожке Каннского фестиваля.

Белла Хадид
Белла Хадид / Reuters

Самая красивая девушка в мире Белла Хадид потрясла мир выходом во Франции, где она "выгуляла" новейшее платье от производителя Schiaparelli из коллекции осень-зима 2021/2022.

Белла Хадид явилась на красную дорожку Каннского фестиваля и показ фильма Три этажа, одновременно сделав рекламу модному бренду.

Девушка собрала волосы в узелок - так, что локоны превратились в бутоны роз у нее на голове, обнажив тоную шею.

Платье-карандаш в пол от Schiaparelli полностью открывает грудь модели, но тут одежду заменила золотая подвеска в виде легких - очередной тонкий финт на тему души и того, что внутри человека, а не снаружи.

Мировая премьера драмы состоится только 23 сентября, однако гости смотра — Белла Хадид, Тейлор Хилл, Хофит Голан и другие знаменитости пришли оценить ее на фестиваль.

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Белла Хадид
Белла Хадид на Каннском фестивале 2021 / Reuters
Белла Хадид
Белла Хадид на красной дорожке Каннского фестиваля 2021 / Reuters

Однако, внешность Беллы не оставляет сомнений и остается вне конкуренции уже несколько лет. Девушка долго позировала для фотографов, в конце начав корчить рожицы и посылать воздушные поцелуи своим фанатам.

В сториз она поблагодарила бренд Schiaparelli за возможность впечатлить мир и удивить поклонников.

"Эта коллекция - это воплощение мечты в реальность. Вы действительно невероятные. Спасибо огромное!", - пишет Белла в благодарность за образ.

Кстати, всего неделю назад этот образ показал креативный директор модного дома Даниэль Розберри представил в рамках Недели высокой моды в Париже. Так что это может стать столь же модным, как жакет на голое тело.

Белла Хадид
Белла Хадид / Reuters
Белла Хадид
Белла Хадид / Reuters

Напомним, Каннский фестиваль открылся на прошлой неделе. Кинофестиваль будет длиться до 17 июля 2021.

Белла Хадид новости шоу бизнеса
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