Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

Даша Астафьева вновь очаровала фанатов / instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников серией пикантных снимков на своей страничке в Instagram.

На фото оно запечатлена с разных ракурсов на террасе с бокалом в руках.

Артистка позировала в кадре в надетом на голое тело халате, под которым виднелся. Волосы артистка спрятала под скрученное на голове в виде тюрбана белое полотенце.

"Настроение все время слезать, а меня чтобы обратно брали на ручки", – написала Астафьева в подписи к посту.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Ранее Астафьева предстала в серьезном образе, в черном костюме из пиджака и брюк. Не обошлось без кадров в стиле "ню", где Астафьева посветила безупречным обнаженным телом.

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