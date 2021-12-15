Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

Актриса решилась показать смелый образ.
Украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников серией пикантных снимков на своей страничке в Instagram.
На фото оно запечатлена с разных ракурсов на террасе с бокалом в руках.
Артистка позировала в кадре в надетом на голое тело халате, под которым виднелся. Волосы артистка спрятала под скрученное на голове в виде тюрбана белое полотенце.
"Настроение все время слезать, а меня чтобы обратно брали на ручки", – написала Астафьева в подписи к посту.
Ранее Астафьева предстала в серьезном образе, в черном костюме из пиджака и брюк. Не обошлось без кадров в стиле "ню", где Астафьева посветила безупречным обнаженным телом.
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Автор: Сергей Кущ