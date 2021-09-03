Анна Тринчер выпустила развратный клип По губам

Анна Тринчер / кадр из клипа

Участница Голоса и детского Евровидения Анна Тринчер выпустила громкий клип По губам, в котором она танцует в БДСМ-наряде, раздевается и целуется с разными парнями.

Анна Тринчер 2 сентября запустила в Сети свой новый клип про девушку, которая пошла в клуб, и познакомилась там с "плохим парнем". Героиня рассказывает в песне о страсти между ней и ее новым парнем.

Сюжет клипа в том, что королева вечеринки выбрала себе нового красавчика-плохиша, и она прекрасно проводит с ним время - там и горячие танцы и поцелуи. Также она рассказывает об ощущениях от романа - для этого Тринчер позировала полуголая в искусственном дыме.

"Это было невероятно! Я невероятно благодарна всем кто со мной разделил это счастье. Я много смеялись, обнималась, говорила, пела, плакала. Было все! Спасибо!", - говорит певица.

Анна Тринчер - По губам / кадр из клипа

"Наш первый тизер в этот мир сексуальности, дерзости и любви! Будет ярко… НОВАЯ ЭРА…Приоткрываю вам занавес того, что ждёт вас. Моё настроение в клипе разрывать и пылать)", - прокомментировала Анна свой новый клип.

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"Все б хорошо, но если в песне нет слов джуси, гуччи или названий других брендов, она не считается современной типа?", "Как я долго ждала выхода клипа. Абсолютно новая Анна Тринчер, очень круто!!!!!", "клип пушка, сколько работы вложено в это, Аня ты бомба", - пишут ее фанаты в комментариях.

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