Анна Тринчер впервые назвала причину скандала с голыми фото Jerry Heil

Анна Тринчер / Instagram

Участница Голоса Дети и Голоса страны Анна Тринчер на следующий день после скандала с Jerry heil в слезах записала видеообращение.

Певица накануне слила голое фото Jerry Heil после того, как на Instagram Яны Шемаевой появился скриншот их переписки. Вместе с ней попал кадр, где Тринчер позирует в ярком бикини. В ответ она просто слила фото Яны топлес перед процедурами, которые та ей когда-то сбрасывала.

14 июля Jerry Heil рассказала, что у нее началась массовая отписка в Instagram, и забитый хейтом директ в соцсетях.

Теперь Анна Тринчер заявила, что ей с утра начали писать родственники и спрашивать, зачем она вообще публиковала эротические фото?

"Утро началось с смс брата из Америки", - пишет Тринчер.

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Девушка призналась после Яны, что она тоже стала целью хейтеров за необдуманный поступок.

Она объяснила, что эмоциональная, и поступила не подумав о последствиях.

"Я знаю, что я очень эмоциональная, и много чего могу сделать на эмоциях не подумав. И в итоге, оказалось, что я виноватая в том, что наша личная переписка с Яной была слита через ее инстаграм и теперь ее подписчики меня хейтят", - заявила она.

Она отметила, что совсем не ожидала такой реакции, и заговорила о срыве.

"Зачем я это сделала? Потому что я не знала, как среагировать - человек не брал час трубку, не отвечал абсолютно нигде, и я почувствовала несправедливость. Поэтому у меня случился вчера немножко эмоциональный срыв", - заявила певица.

Она все равно подчеркнула, что не понимает, зачем в принципе делать скриншот переписки.

По ее мнению, информация, опубликованная в СМИ размещена "в своей интерпретации". Она добавила, что в "пабликах" появилась "куча негативных комментариев".

"Да, такая вот я эмоциональная, так я близко принимаю...", - резюмировала она свое обращение.

Скандал между Jerry Heil и Анной Тринчер - все подробности

Между финалисткой нацотбора на Евровидение Jerry Heil и участницей Голоса Анной Тринчер произошла перепалка со сливом откровенных фото в Сеть.

В результате Instagram Jerry Heil день разрывается от хейтеров, которые поддерживают Тринчер, и девушка сообщила, что у нее была массовая отписка со страницы.

Jerry уверяет, что чисто случайно нажала не на ту кнопку в телефоне, и что это ситуация "это не то, что ты подумала". Она попросила Тринчер удалить фото, и убрала его со своей страницы почти сразу.