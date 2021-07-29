Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер обожает дразнить поклонников горячими снимками, которые устраивает то сама себе, то с профессиональными фотографами.

В этот раз Тринчер показала кадры со съемок нового клипа, для которого она примерила латексный купальник. Анна Тринчер демонстрирует свои бедра и живот, открытые латексным нескромным нарядом в сториз Instagram.

Она позировала перед зеркалом в гримерке, крутясь перед ним, и выбирая самые сочные стороны фигуры.

"Горячо", - подписывает она свое сториз.

Девушка также обещает, что клип с этим нарядом мы увидим только в сентябре 2021, так, что сексуальный образ остается интригой.

Как поклонники оценили аппетитные ножки и пузик Анны мы не узнаем, потому что комментарии к сториз видят только авторы. Но никто не сомневается, что фанаты и фанатки "завалили" Тринчер комплиментами.

Ранее Мисс-Украина Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией