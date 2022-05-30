Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

Певица показала интригующее фото из примерочной.
Украинская певица, блогерка и актриса Анна Тринчер делится с поклонниками каждым моментом ее жизни. К примеру, артистка отправилась на шопинг и не устояла перед тем, чтобы показать несколько стильных луков.
В примерочной одного из магазинов Тринчер расстроилась - она нашла идеальный костюм для себя, однако ей пришлось столкнуться с большой проблемой.
Артистка пожаловалась фанатам, что из-за особенностей фигуры и невысокого роста подбор одежды для нее становится очень сложным.
"Всю жизнь ощущаю дискриминацию низеньких девушек из-за этого. Все нужно укорачивать и подшивать", - рассказала она.
Однако, несмотря на жалобы Тринчер, в сером брючном костюме свободного кроя она выглядела просто сногсшибательно. Пиджак певица надела на голое тело, и, позируя на камеру, похвасталась пышной грудью.
Читайте также"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами
Ранее молодая миллионерша и светская львица Кайли Дженнер показала грудь в промокшем насквозь купальнике.
Другие новости:
- Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда
- Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье
- Беременная ангел Victoria's Secret появилась на красной дорожке в Каннах без нижнего белья