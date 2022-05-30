Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

Анна Тринчер показала грудь в пиджаке на голое тело / instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица, блогерка и актриса Анна Тринчер делится с поклонниками каждым моментом ее жизни. К примеру, артистка отправилась на шопинг и не устояла перед тем, чтобы показать несколько стильных луков.

В примерочной одного из магазинов Тринчер расстроилась - она нашла идеальный костюм для себя, однако ей пришлось столкнуться с большой проблемой.

Артистка пожаловалась фанатам, что из-за особенностей фигуры и невысокого роста подбор одежды для нее становится очень сложным.

"Всю жизнь ощущаю дискриминацию низеньких девушек из-за этого. Все нужно укорачивать и подшивать", - рассказала она.

Однако, несмотря на жалобы Тринчер, в сером брючном костюме свободного кроя она выглядела просто сногсшибательно. Пиджак певица надела на голое тело, и, позируя на камеру, похвасталась пышной грудью.

Анна Тринчер показала грудь в пиджаке на голое тело / instagram.com/annatrincher_official

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