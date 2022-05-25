Анна Тринчер в купальнике похвасталась "новой" сочной грудью

Анна Тринчер показала новую грудь в купальнике / instagram.com/annatrincher_official

20-летняя украинская певица Анна Тринчер посетила Кипр с благотворительным концертом. При этом артистка не упустила возможность понежиться на средиземноморском солнышке.

Зимой девушка сделала операцию по увеличению груди, поэтому это был ее первый "пляжный выход" с обновленным телом.

На своей странице в Instagram Тринчер опубликовала серию коротких видео, на которых позирует на пляже в черном купальнике с фантазийным лифом - одна его часть выглядит, как бикини, другая - как цельный купальник.

Необычный крой подчеркнул сочное декольте певицы. Похоже, она и сама осталась довольная результатом зимней операции. Теперь Тринчер с удовольствием хвастается телом, пританцовывая под ритмичную музыку.

Видео она подписала: "Когда впервые увидела себя в купальнике после операции", и добавила влюбленный эмодзи.

Анна Тринчер показала новую грудь в купальнике / instagram.com/annatrincher_official

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