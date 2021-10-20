Анна Тринчер на четвереньках сверкнула голыми ягодицами: "Куда смотрит мать?"

Откровенные кадры вызвали у поклонников певицы крайне противоречивые чувства.
Певица и актриса Анна Тринчер снялась в неоднозначной фотосессии, чем вызвала у фанатов волну хейта.
На откровенных кадрах 20-летняя артистка в развратных позах позирует в кружевном белье голубого цвета и розовых чулках.
Тринчер тут же подкололи над нелепостью выбора наряда: цвета, по мнению фанатов, плохо сочетаются.
Но особое внимание вызвал даже не сама одежда, которой на теле Тринчер оказалось очень мало, а то, как она позировала для фото: обхватив ягодицы руками и на четвереньках.
В комментариях Тринчер упрекнули в излишней откровенности, ведь среди поклонников 20-летней знаменитости много детей и подростков.
Однако нашлись и те, кто похвалил певицу, так как на фото видны результаты усердной работы Тринчер над своей фигурой и внешностью:
"Фигура огонь. Видно, что ты много работала".
"Очень красивое фото ❤️"
"Вот это КРУТЬ ❤️. Классная фигурка, фото вообще огонь. Вот это ты крутая❤️"
"Крутышка".
"Вот это вау!❤️"
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Ранее Анна Тринчер рассказала, что страдает от панических атак. Видео приступа она поделилась с подписчиками.