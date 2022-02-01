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Анна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики"

1 февраля 2022, 02:34
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39-летняя мама троих детей по-прежнему горяча и желанна.

Анна Седокова побаловала фанатов полуобнаженным сэлфи / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова не зря была важной частью "золотого состава ВИА Гры" - ее привлекательность сравнима лишь с ее популярностью.

Пышногрудая артистка умело использует свою сексуальность - за ее жизнью в социальных сетях наблюдает более 5 миллионов подписчиков.

На свежем фото Седокова позирует в ванной комнате после пляжа - волосы слегка влажные, а очки защищали лицо певицы от солнца.

Но более примечательным является купальник артистки - по оттенку он практически совпадает с идеальным загаром ее подтянутого тела, так что с первого взгляда может показаться, что певица сделала обнаженное сэлфи.

Однако и тот факт, что Седокова снялась в купальнике отнюдь не разочаровывает - бикини лишь подчеркивает ее роскошную грудь, которая так и рвется наружу, и округлые подтянутые ягодицы.

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Седокова показала загорелую грудь и пресс в маленьком бикини / instagram.com/annasedokova

Такой соблазнительный кадр не на шутку разогрел фанатов Седоковой. Восторги ее фигурой не уместились и в полтысячи комментариев:

"Просто слов нет, одни эмоции!!"

"Ух, хорошая такая!"

"Уффффф!!!!! Нельзя быть красивой такой!"

"Персик!"

"Тело у Вас великолепное, спора нет))))"

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Ранее 24-летняя модель Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини.

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