Анна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики"

39-летняя мама троих детей по-прежнему горяча и желанна.
Певица Анна Седокова не зря была важной частью "золотого состава ВИА Гры" - ее привлекательность сравнима лишь с ее популярностью.
Пышногрудая артистка умело использует свою сексуальность - за ее жизнью в социальных сетях наблюдает более 5 миллионов подписчиков.
На свежем фото Седокова позирует в ванной комнате после пляжа - волосы слегка влажные, а очки защищали лицо певицы от солнца.
Но более примечательным является купальник артистки - по оттенку он практически совпадает с идеальным загаром ее подтянутого тела, так что с первого взгляда может показаться, что певица сделала обнаженное сэлфи.
Однако и тот факт, что Седокова снялась в купальнике отнюдь не разочаровывает - бикини лишь подчеркивает ее роскошную грудь, которая так и рвется наружу, и округлые подтянутые ягодицы.
Такой соблазнительный кадр не на шутку разогрел фанатов Седоковой. Восторги ее фигурой не уместились и в полтысячи комментариев:
"Просто слов нет, одни эмоции!!"
"Ух, хорошая такая!"
"Уффффф!!!!! Нельзя быть красивой такой!"
"Персик!"
"Тело у Вас великолепное, спора нет))))"
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Ранее 24-летняя модель Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини.
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