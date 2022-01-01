Анна Седокова в образе знойной секси-Снегурочки поздравила поклонников с Новым годом

Анна Седокова в соблазнительных позах позировала на руках у мужа / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, латвийским баскетболистом, приготовили для поклонников особое новогоднее поздравление.

Пара нарядилась в новогодние костюмы: из Тиммы получился обаятельный Дед Мороз, а из Седоковой - обжигающе горячая Снегурочка.

Певица позировала в красном мини-платье с белой опушкой, красных чулках и стрипах, сидя на коленях у своего мужа в развратных позах.

"Лучший мой подарочек это ты ❤️С Наступающим Новым Годом! Лучшие идеи для семейных фотосессий у нас :) ", - подписала новогоднее поздравление для поклонников Седокова.

Фанаты в свою очередь похвалили пару за креатив.

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Анна Седокова в образе горячей Снегурочки / instagram.com/annasedokova

Не удержались они и от ответных поздравлений, попутно засыпая пару комплиментами:

"Вот так надо поздравлять с Новым Годом, а не вот это вот все ❤️"

"Ааай какие! С Новым годом! еще больше любви и счастья!"

"С ума сойти можно от этих фото ❤️!!! ГОРЯЧАЯ ПАРОЧКА"

"Какая очаровательная Снегурочка! И очень обаятельный дед мороз красивейшая пара❤️"

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