Анна Седокова в образе знойной секси-Снегурочки поздравила поклонников с Новым годом

Певица одним махом воплотила самые сокровенные фантазии большинства своих фанатов.
Певица Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, латвийским баскетболистом, приготовили для поклонников особое новогоднее поздравление.
Пара нарядилась в новогодние костюмы: из Тиммы получился обаятельный Дед Мороз, а из Седоковой - обжигающе горячая Снегурочка.
Певица позировала в красном мини-платье с белой опушкой, красных чулках и стрипах, сидя на коленях у своего мужа в развратных позах.
"Лучший мой подарочек это ты ❤️С Наступающим Новым Годом! Лучшие идеи для семейных фотосессий у нас :) ", - подписала новогоднее поздравление для поклонников Седокова.
Фанаты в свою очередь похвалили пару за креатив.
Не удержались они и от ответных поздравлений, попутно засыпая пару комплиментами:
"Вот так надо поздравлять с Новым Годом, а не вот это вот все ❤️"
"Ааай какие! С Новым годом! еще больше любви и счастья!"
"С ума сойти можно от этих фото ❤️!!! ГОРЯЧАЯ ПАРОЧКА"
"Какая очаровательная Снегурочка! И очень обаятельный дед мороз красивейшая пара❤️"
Читайте такжеАнна Седокова показала, как выглядела в 18 лет до ВИА Гры, троих детей и славы
Ранее Кэти Перри в горячем мини-платье нацедила пиво прямо из своих "банок" во время концерта.
Другие интересные новости:
- Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад
- Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз
- В Киеве прошла гранд-премьера новогодней комедии "Звезды по обмену" с Олей Поляковой и Дзидзьо
- "Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планах
- Оля Полякова экстренно отменила новогодний корпоратив из-за болезни