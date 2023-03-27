Анна Кошмал в манящих позах и купальнике оголила свою чувственную красоту

Звезда Сватов примерила на себя эротичный образ, который шокировал поклонников.

Анна Кошмал в купальнике показала идеальное тело / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал взбудоражила Сеть новой откровенной фотосессией, так не похожей на привычный образ артистки.

Для большинства поклонников фото, которые появились на странице Кошмал в Instagram, стали абсолютной неожиданностью - она всегда была очень привлекательной женщиной с отличной фигурой, но такого накала страстей не ожидал никто. Впрочем, Анна проявила здоровую женскую сексуальность, которая достойна восхищения, и ее новую ипостась фанаты восприняли с огромным энтузиазмом.

На снимках Кошмал с ярким макияжем и подобранными волосами позирует в соблазнительном купальнике с высокой посадкой и фантазийным вырезом на животе. Также она надела черные туфли на шпильке с золотым носком. В таком виде актриса соблазнительно выгибалась и загадочно улыбалась на камеру.

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"У каждой женщины бесчисленное множество тел, которые она надевает по настроению", - подписала Кошмал фотосессию цитатой легендарного итальянского дизайнера Джанфранко Ферре.

В комментариях Кошмал буквально засыпали комплиментами, а также сравнили ее преображение с метаморфозами других украинских красавиц - Ксении Мишиной и Даши Квитковой, которые также в последнее время расцвели буйным цветом к превеликому удовольствию поклонников.

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