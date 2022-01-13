Анна Кошмал в дерзком мини-платье оголила грудь и рассказала о вампиризме в общении

Анна Кошмал показала фигуру в игривом образе / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал соблазнительным нарядом и волнующими изгибами решила привлечь внимание фанатов к простым но очень важным истинам.

Артистка примерила черное велюровое платье с глубоким декольте до талии, из которого виднелись полукружья ее груди.

В манящих позах Кошмал позировала, то дерзко демонстрируя декольте, то игриво покачивая бедрами.

В подписи к фото артистка решила поразмышлять о вреде и бессмысленности пустопорожнего трепа.

Свою мысль она сформулировала так: "Каждый раз, когда я слышу подобные разговоры и попытки дать собственную оценку вещам, о которых человек ничего не знает, мне хочется сбежать) это же чистый вампиризм… Замечали? Это даже определенным образом даёт характеристику собеседнику. А ведь можно эту потраченную энергию направить в более полезное русло".

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Анна Кошмал в дерзком мини-платье / instagram.com/smorkovkina

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее манящего образа и от мудрости, которой Кошмал так щедро делится:

"Аня, какая же вы красивая и мудрая!"

"Аня, вы прекрасна❤️❤️❤️ спасибо что вы есть".

"❤️❤️❤️шикарная и сексуальная"

"Спасибо что ты есть на свете моя хорошая Анечка❤️ обожаю тебя".

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