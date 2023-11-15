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Анна Кошмал изумила фигурой в нижнем белье и вверх ногами

Анна Подгорная
15 ноября 2023, 03:00
Звезда "Сватов" показала необычную стойку на голове, что сделало ярким даже хмурое дождливое утро.
Анна Кошмал
Анна Кошмал в нижнем белье сделала стойку на голове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал помимо актерского таланта имеет еще одну "супер-способность", при помощи которой она очаровывает поклонников.

Наблюдать за артисткой на сцене - одно удовольствие. Но не менее увлекательно это делать, когда Кошмал делится в своем блоге моментами из повседневной жизни.

Не секрет, что идеальную фигуру с атлетическим рельефом и ни единым граммом жира актриса поддерживает благодаря ежедневным занятиям йогой. Кошмал называет эту дисциплину своим главным лекарем и тренером. К тому же поклонники просто обожают видео, на которых Анна демонстрирует пределы возможностей человеческого тела.

видео дня

Так в Instagram-сторис актриса опубликовала видео, чем она занималась утром перед театральным выступлением в Луцке. В гостиничном номере, когда на улице едва начало светлеть, вона прямо на полу затеяла тренировку по йоге. Анна расстелила полотенце и в одном нижнем белье приступила к занятиям. Почти с волшебной легкостью она встала на голову, а ноги сложила в замысловатую фигуру.

Анна Кошмал
Анна Кошмал в нижнем белье сделала стойку на голове / instagram.com/smorkovkina

Ранее украинская певица Alyosha, она же Елена Тополя, показала дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.

Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.

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